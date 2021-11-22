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Шоу-бизнес
"Помнит ли он маму": Шепелев опасается за психику сына Фриске

"Помнит ли он маму": Шепелев опасается за психику сына Фриске

Поклонники считают, что Платон растет копией своей покойной мамы.
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Российский шоумен Дмитрий Шепелев растит сына умершей Жанны Фриске Платона. Мальчика воспитывает также мачеха, Екатерина Тулупова, которая недавно родила Шепелеву еще одного ребенка.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

До недавнего времени Дмитрий Шепелев скрывал внешность сына от общественности и СМИ. Он не хотел травмировать психику ребенку.

"Мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно, а помнит ли он маму", – рассказывал Шепелев.

Однако несколько месяцев назад Шепелев решил рассекретить личность Платона и опубликовал серию фотографий с ним.

Шоумен решил зарегистрировать страницу Платона в соцсетях, однако комментарии в ней отключены. Шепелев до сих пор опасается, что главной темой на странице мальчика станет его умершая мать.

В комментариях к публикациям о сыне Жанны Фриске поклонники отмечают, что мальчик с возрастом становится копией своей покойной звездной мамы.

Напомним, мать Платона, певица Жанна Фриске умерла в 2015 году. Во время беременности у нее нашли рак мозга. После рождения мальчика онкология начала прогрессировать. Певице не смогли помочь ни российские, ни зарубежные врачи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 19:20 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
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