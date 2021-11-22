"Помнит ли он маму": Шепелев опасается за психику сына Фриске

Российский шоумен Дмитрий Шепелев растит сына умершей Жанны Фриске Платона. Мальчика воспитывает также мачеха, Екатерина Тулупова, которая недавно родила Шепелеву еще одного ребенка.
До недавнего времени Дмитрий Шепелев скрывал внешность сына от общественности и СМИ. Он не хотел травмировать психику ребенку.
"Мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно, а помнит ли он маму", – рассказывал Шепелев.
Однако несколько месяцев назад Шепелев решил рассекретить личность Платона и опубликовал серию фотографий с ним.
Шоумен решил зарегистрировать страницу Платона в соцсетях, однако комментарии в ней отключены. Шепелев до сих пор опасается, что главной темой на странице мальчика станет его умершая мать.
В комментариях к публикациям о сыне Жанны Фриске поклонники отмечают, что мальчик с возрастом становится копией своей покойной звездной мамы.
Напомним, мать Платона, певица Жанна Фриске умерла в 2015 году. Во время беременности у нее нашли рак мозга. После рождения мальчика онкология начала прогрессировать. Певице не смогли помочь ни российские, ни зарубежные врачи.