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Шоу-бизнес
"Я буду всю жизнь ей благодарен": друг раскрыл правду о последнем разговоре с Фриске

"Я буду всю жизнь ей благодарен": друг раскрыл правду о последнем разговоре с Фриске

Влад Лисовец поделился деталями общения с Жанной Фриске.
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Стилист вспомнил, что певица сохраняла бодрость духа и смеялась, несмотря на онкологическое заболевание. Он поведал о последнем разговоре с Жанной Фриске. Оказывается, звезда его поддерживала, когда Влад Лисовец был в депрессии.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Знаменитость умерла от рака в 40 лет. Близкие и друзья не раз говорили, что она была очень светлым человеком. Влад Лисовец придерживается того же мнения. Стилист заявил, что он очень благодарен Жанне Фриске за любовь к жизни, которую она дарила окружающим.

Однажды, в непогоду, певица позвонила ему и спросила, не плохо ли ему. Артистка призвала стилиста не грустить и сказал, что все будет хорошо. Влад Лисовец восхитился силой воли Жанны Фриске, находящейся на волосок от смерти.

Стилист пересекся со звездой на съемках клипа, еще когда она была солисткой группы "Блестящие". Между ними завязалась дружба, которую они поддерживали до конца. Влад Лисовец вспомнил, что Жанна Фриске перед кончиной приезжала к нему в салон. Та встреча была последней.

Напомним, Жанна Фриске умерла летом 2015 года. Певица боролась с раком мозга. К сожалению, болезнь победила, и она скончалась в возрасте 40 лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2021, 11:34 Источник: Ютуб-канал "Света вокруг света" ✓ Надежный источник
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Как растет сын Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость886874
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Чо, Владюшка, забывать стали тебя- решил напомнить о себе- любимом????
Гость725130
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Нарская, что за чушь вы пишите!Папашка-ВРИ вещал,что Жанна ,после химиотерапии ничего не соображала ничего не видела,не понимала где находится,а вы пишите,что перед кончиной она была у стилиста,наверно приехала к нему красоту наводить.Господи,когда же вы успокоитесь со своим любимым заказчиком-криворотым хамлом!
Вайа Кондиоз
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Очередной друг покойной Фриске, объявился. Где друзья Легкоступовой, Криса Кельми, Евгения Осина? Пора и вам байки из склепа выдать на публику.
Гость892706
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Сколько же можно на этой теме пиариться? Ведь уже никому не интересно читать даже. Жаль Жанну, но время движется вперёд
Гость888428
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недостилист лисовец, недопевица орлова все хайпуют на имени жанны и на зарплате у криворотого жыыыррррного борова папафри
отвратительно
узбагойтесь уже, некрофилы
Гость888264
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Фриски нет -забыть пора как прошлогодний снег!Родственники успокойтесь!!! Шепелева не трогайте своими руками!!!!
Рогоносец
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Прошло более 6 лет. Стилистка решило пропиариться, на покойной? Браво, так держать.
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