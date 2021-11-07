"Я буду всю жизнь ей благодарен": друг раскрыл правду о последнем разговоре с Фриске

Стилист вспомнил, что певица сохраняла бодрость духа и смеялась, несмотря на онкологическое заболевание. Он поведал о последнем разговоре с Жанной Фриске. Оказывается, звезда его поддерживала, когда Влад Лисовец был в депрессии.
Знаменитость умерла от рака в 40 лет. Близкие и друзья не раз говорили, что она была очень светлым человеком. Влад Лисовец придерживается того же мнения. Стилист заявил, что он очень благодарен Жанне Фриске за любовь к жизни, которую она дарила окружающим.
Однажды, в непогоду, певица позвонила ему и спросила, не плохо ли ему. Артистка призвала стилиста не грустить и сказал, что все будет хорошо. Влад Лисовец восхитился силой воли Жанны Фриске, находящейся на волосок от смерти.
Стилист пересекся со звездой на съемках клипа, еще когда она была солисткой группы "Блестящие". Между ними завязалась дружба, которую они поддерживали до конца. Влад Лисовец вспомнил, что Жанна Фриске перед кончиной приезжала к нему в салон. Та встреча была последней.
Напомним, Жанна Фриске умерла летом 2015 года. Певица боролась с раком мозга. К сожалению, болезнь победила, и она скончалась в возрасте 40 лет.
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