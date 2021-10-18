"Не понимала, где находится": вскрылись жуткие подробности смерти Жанны Фриске

Деталями Владимир Фриске поделился в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Артистка услышала страшный диагноз вскоре после появления на свет сына Платона – в 2013 году. Сперва она скрывала от публики, что больна раком. Но поклонники быстро заметили неладное: Жанна Фриске перестала появляться на публике.
Через некоторое время возлюбленный певицы Дмитрий Шепелев и ее родители подтвердили, что Жанна Фриске борется с раком мозга. Деньги на лечение исполнительницы собирала вся страна. К сожалению, онкология победила, и артистка умерла в 40 лет.
Казалось бы, о смерти звезды уже все известно. Но отец знаменитости озвучил ранее неизвестные факты. Так, Жанна Фриске в свое время настояла на том, чтобы ее лечили в США. Сначала казалось, что все идет хорошо.
По словам Владимира Фриске, перевозить больную дочь было очень трудно. Медики говорили, что могут не довезти певицу живой. Когда у артистки наступила ремиссия, она вернулась в Россию. Но вскоре опять улетела в США, чтобы продолжить лечение. За океаном нашли новое лекарство и нужных врачей. Большая опухоль начала распадаться, но после прохождения КТ врач обратил внимание на подозрительную тоненькую жилку.
Опухоль снова стала расти. Тогда уже Жанна Фриске не приходила в сознание. "Не понимала, где находится", – рассказал отец певицы. Напомним, ранее звезда группы "Блестящие" Ксения Новикова призналась, что коллега по коллективу после смерти долго приходила к ней во сне.
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