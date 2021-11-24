Дело возобновлено: новый поворот в "войне" Шепелева за квартиры покойной Фриске

У родителей покойной Жанны Фриске есть претензии к бывшему зятю, воспитывающему их внука.

Жанна Фриске ушла из жизни больше шести лет назад, а ожесточенные споры между ее близкими относительно имущества покойной так и не утихают. Ранее родители певицы проиграли суд Дмитрию Шепелеву, но теперь спустя время они добились возобновления дела по вопросу доли своего внука Платона в одной из квартир дочери.

Дело в том, что у восьмилетнего наследника скончавшейся артистки есть доли в двух квартирах, принадлежащих Владимиру и Ольге Фриске. Около года назад отец мальчика вознамерился продать его доли, однако бабушка и дедушка воспрепятствовали этому, обратившись в суд. Тогда закон встал на сторону телеведущего, но на этом война за жилплощадь между родственниками не закончилась.

Как сообщил StarHit, супруги Фриске вознамерились побороться за квартиру в Шмитовском проезде, стоимость которой оценивается в 24 миллиона рублей. Они уже раньше подавали жалобу, но их возражения почему-то не были приняты, а потом допустимый срок истек. Теперь же срок восстановили, и апелляцию подали, но дата рассмотрения еще не назначена.

Квартира, о которой идет речь, пока находится под арестом. Судьба второй жилплощади неизвестна, но, судя по всему, сделка по продаже доли мальчика до сих пор не произошла.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сейчас живет и выглядит восьмилетний сын Жанны Фриске.