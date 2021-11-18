"Какой смысл?": Шепелев раскрыл решение с возлюбленной

Шоумен поведал, что их совместное намерение относительно малыша не оправдалось. Он поделился деталями в своем микроблоге. Так, Дмитрий Шепелев рассказал, что они с возлюбленной договорились о том, что будут вставать ночью к ребенку по очереди.
По словам телеведущего, из этого ничего не вышло. Он добросовестно вставал, но и Екатерина – тоже. Дмитрий Шепелев отметил, что у женщины просто не получалось иначе. Выходило, что оба не спят. "Какой смысл?", – отметил шоумен.
Стоило Тихону только заплакать, как и отец, и мать вставали к нему, чтобы успокоить. Я тоже просыпаюсь всякий раз, когда сын плачет. При этом звездный отец делал это очень медленно, и Тулупова уже успевали за это время накормить, переодеть и успокоить малыша. Дмитрий Шепелев заключил, что "эту битву" он безнадежно проигрывает.
Напомним, недавно телеведущий впервые показал лицо маленького сына. Фото было сделано в автомобиле. Поклонники пришли к выводу, что Тихон очень похож на своего старшего брата Платона. Хотя это странно, ведь восьмилетний наследник шоумена рожден ныне покойной Жанной Фриске. Как писали "Дни.ру", певица скончалась в 2015 году от рак мозга.