"Источник ужаса": Похоронившего жену Шепелева настигла смертельная болезнь

Горькая весть. Дмитрий Шепелев рассказал о страшном недуге.

Телеведущий Дмитрий Шепелев не понаслышке знает, как далеко могут завести проблемы со здоровьем. В 2015 году он похоронил любимую жену Жанну Фриске, которая слегла в могилу из-за рака мозга. С тех пор времена изменились и количество смертельных болезней пополнилось. Теперь весь мир боится ковида, который, к сожалению, сразил и Дмитрия Шепелева.

Шоумен заразился коронавирусом в путешествии, совсем не рассчитывая оказаться носителем инфекции. При этом мужчина соблюдал все требования правительства: сдавал ПЦР-тесты, делал прививку. Около недели у него отсутствовали вкус и запах, а из неприятных симптомов докучали насморк и головная боль.

"Корона и средства борьбы с ней стали причиной не просто страха, но и источником даже ужаса, мечущегося между суеверием, мистицизмом и мировым заговором", — обратился к поклонникам Дмитрий Шепелев. Телеведущий отметил, что в период болезни принимал витамины и нетоксичные препараты, чтобы не усугубить ситуацию.

Через шесть дней после получения положительного теста на коронавирус мужчина снова сдал анализ и оказался здоров. Самоизоляция и лечение помогли справиться с недугом. Дмитрий Шепелев уточнил, что вместе с ним болезнь подхватили еще около десяти человек.