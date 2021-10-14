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Шоу-бизнес
Федункив, Макеева, Азиза и Рапунцель: психолог вынес приговор бракам звезд

Федункив, Макеева, Азиза и Рапунцель: психолог вынес приговор бракам звезд

Моргенштерн, Азиза, Марина Федункив и Алена Рапунцель создали в этом году семьи. Звездный психолог Инна Тлиашинова, применяющая в своей работе авторскую методику "Мастер разборов", прокомментировала эти союзы и предостерегла от возможных ошибок.
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Марина Федункив (50) и Стефано Маджи (37)

Этим летом звезда "Comedy Woman" Марина Федункив побывала на сеансе Инны Тлиашиновой и получила разбор на тему отношений. Она хотела выйти замуж за итальянца. Прошло совсем не много времени и вот результат – свадьба со Стефано. Артистка решила объединить в один день празднование своего 50-летия и свадьбу с 37-летним итальянцем.

"После их свадьбы я провела диагностику по собственной методике, которая показала, что Марина видит фигуру своего избранника ярким и красивым, – говорит Инна Тлиашинова. – Стефано испытывает сексуальное влечение к Марине. Здорово, что Марина и Стефано видят друг в друге мужчину и женщину — сексуальных партнеров. Есть только один нюанс – Марина энергетически ставит Стефано на место своего отца. Необходимо разобрать отношения Марины с ее папой, чтобы предвосхитить возможное включение подсознательной программы, когда женщина ставит своего любимого мужчину на место своего отца".

Анастасия Макеева (39) и Роман Мальков (37)

Четвертая свадьба артистки стала самым громким ее торжеством. Личная жизнь российской актрисы и звезды мюзиклов долгое время не складывалась: брак с первым мужем, Петром Кисловым, продлился совсем не долго, отношения с Глебом Матвейчуком расстроились спустя шесть лет совместной жизни. С третьим супругом, Александром Саковичем, артистка развелась через год после бракосочетания. Однако свадьба актрисы Анастасии Макеевой и бизнесмена из Словении Романа Малькова значит для нее очень многое — звезда признается, что нашла родственную душу.

Диагностика по методике "Мастер Разборов" показала, что у Анастасии проявилось подсознательное желание контролировать абсолютно все процессы, происходящие вокруг нее, в том числе и поведение мужа.

"Прослеживается четкая проекция отношений с мамой на взаимоотношения с супругом, – говорит психолог. – Есть большая вероятность, что на подсознательном уровне у Анастасии и Романа не выговоренные претензии друг к другу, которые, на самом деле, не высказаны в адрес их матерей".

Алишер Моргенштерн (23) и Дилара Зинатуллина (21)

В последний день лета состоялся обмен кольцами эпатажного рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, инста-модели и ТикТок-блогера, в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Алишер вырос в неполной семье, его отец умер от алкоголизма, когда мальчику было 11 лет. В 16 он уже сам зарабатывал себе на жизнь — мыл окна, работал на автомойке, раздавал листовки и трудился курьером. Тогда же увлекся рэпом и впоследствии делал максимум для исполнения своей мечты стать артистом. Жена музыканта родилась в 2000 году в обычной семье. Девятый класс девушка окончила с красным аттестатом.

Диагностика пары показала, что известный певец реализует в отношениях со своей избранницей проекцию отношений с мамой. При этом он испытывает давление со стороны избранницы.

"Есть вероятность, что мама Алишера подавляла его отца, что является причиной реализации данного сценария в отношениях между Алишером и Диларой, – комментирует Инна. – Складывается впечатление, что Моргенштерн подсознательно хочет дистанцироваться от Дилары, как от мамы… Неосознанно супруга пытается вывести Алишера на эмоции, чтобы чувствовать сближение в сексуальном плане".

По мнению психолога, если певец проработает вопрос взаимоотношений со своей матерью, то высока вероятность, что союз новобрачных наполнится душевной и эмоциональной близостью, а интимная жизнь заиграет яркими красками.

Азиза (57) и Александро Лортэ (41)

В августе этого года Азиза впервые вышла замуж. Избранником певицы стал итальянский ресторатор Александро Лортэ. После пышной свадьбы артистки стали вскрываться неожиданные подробности. Сначала выяснилось, что супруг Азизы, который младше ее на 16 лет, родом из Липецка, а по паспорту он Александр Соколов…

Диагностика по методике Инны Тлиашиновой показала, что фигура Азисы транслирует отсутствие энергии и находится в позиции ребенка. Александро в свою очередь проявляет желание защитить и спасти супругу.

"Возможно, энергетически мужчина занимает место отца для избранницы и, соответственно, не получает от неё вдохновляющей женской энергии, – объясняет Инна Тлиашинова. – Прослеживается проекция желания спасти свою маму через спасение Азизы".

По словам психолога, супругам комфортно в данном варианте взаимоотношений, они обслуживают подсознательные потребности друг друга.

"Отношения этой пары выйдут на новый уровень, если новобрачные начнут работу с внутренним восприятием своих родителей, чтобы не перекладывать нерешенные вопросы с матерью и отцом на своего партнера, а наслаждаться семейной жизнью", – заключила Инна.

Алена Рапунцель (24) и Илья Семин (22)

В сентябре участница телепроекта "Дом 2" вышла замуж за стриптизера, с которым познакомилась в стриптиз-клубе. Диагностика выявила отсутствие жизненного ресурса у Алены.

"Девушка подсознательно сфокусирована на потере близкого человека, поэтому она просто не в состоянии дарить своему возлюбленному женскую энергию", – уверена Инна Тлиашинова.

Совсем недавно Алена впервые рассказала, что ее скончался при не совсем благополучных обстоятельствах – он попал в больницу, где решил покончить с собой и сам отключил все приборы в реанимации.

"В энергетическом смысле Илья занимает место отца для супруги, и подсознательно обслуживает потребность Алёны дополучить любовь папы, – говорит психолог. – В такой ситуации есть вероятность постепенного снижения сексуального влечения молодоженов друг к другу".

Чтобы избежать такого развития событий, по мнению психолога, Алене необходимо проработать вопрос тоски по близкому человеку, которого она потеряла. Важно в отношениях с супругом сфокусировать своё внимание в моменте здесь и сейчас, в настоящем, без концентрации внимания в прошлое.

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Фото: pixabay.com
Автор: 14 октября 2021, 12:34
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Нина
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