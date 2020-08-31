Наталья Фриске стала матерью

Сестра певицы Жанны Фриске поделилась радостной новостью. 35-летняя Наталья показала трогательные кадры с малышом.



Наталья Фриске опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки, которые не могут не умилить. Сестра знаменитости сообщила, что стала крестной мамой.

Бизнесвумен получила от друзей кадры с таинства крещения, на которое была приглашена.На одном из кадров сестра Жанны Фриске держит на руках белокурого младенца. Крестницу Натальи зовут Анастасия.

Поклонники сестры Жанны Фриске пришли в восторг от нежных кадров. Многие с нетерпением ждут, когда же сама Наталья станет мамой. "Как вы красивые!", "Поздравляю Вас, это очень трогательно и ответственно одновременно!!! Крепкого здоровья Вам и Вашей крестнице, пусть малышку Ангел Хранитель всегда оберегает и по жизни ведет самой светлой дорогой", – высказались фолловеры.

Как писали "Дни.ру", сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон в этом году идет в первый класс. Ранее в Сети появилось несколько снимков подросшего наследника знаменитостей. Многие отметили, что мальчик все больше становится похожим на маму, которой не стало в 2015 году. Платон пойдет в английскую спецшколу.

Напомним, певица Жанна Фриске боролась с глиобластомой – неоперабельной опухолью головного мозга. Звезда проходила лечение в США и Германии. Осенью 2013 года артистка перестала появляться на публике была диагностирована. Исполнительница скончалась 15 июня 2015 года. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище Москвы.