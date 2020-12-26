Появились данные о пополнении в семье Арнтгольц

Ведущий программы "Жди меня" Александр Лазарев заявил зрителям, что пока Татьяна Арнтгольц не будет сниматься с ним в передаче. Мужчина обрадовал россиян известием о важных хлопотах в семье актрисы.

Осенью 2020 года Сеть взорвала новость о свадьбе Татьяны Арнтгольц со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым. Торжественная церемония бракосочетания прошла без любопытных глаз – были только самые близкие. Когда россияне узнали о важном событии в жизни актерской пары, то принялись желать артистам скорейшего пополнения в семье. Наконец, соведущий Татьяны Арнтгольц по программе "Жди меня" объявил, что актриса взяла декретный отпуск.

По словам Александра Лазарева, Татьяна Арнтгольц будет недолго отсутствовать на съемках ток-шоу и скоро вернется к работе на телевидении. Он уточнил, что несмотря на отпуск Татьяны Арнтгольц, все выпуски передачи "Жди меня", которые были намечены на 2020 год, выйдут в эфир.

Пока о предстоящих родах Марк Захаров и Татьяна Арнтгольц не высказывались. Однако в инстаграм-канале актрисы комментаторы начали подозревать о беременности звезды уже давно. Дело в том, что она начала все чаще размещать селфи в домашней обстановке, на которых не видно фигуру, но отображается чуть располневшее лицо. Фанаты с нетерпением ждут, когда Татьяна Арнтгольц объявит о рождении ребенка и сообщит все подробности, чтобы поздравить ее и Марка Богатырева с радостным событием.