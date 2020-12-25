Мечтающая о смене пола дочь Анджелины Джоли все больше похожа на Брэда Питта

В Сети появился новый снимок старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта. 14-летняя Шайло уже не похожа на девочку. Она решилась на короткую стрижку.

В прошлом году зарубежные издания сообщали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта начать употреблять гормоны, чтобы в будущем сделать операцию по смене пола. Шайло всем своим видом показывает, что не ощущает себя девочкой. Она носит одежду для мальчиков и не отращивает длинные волосы.

Но если раньше старшая дочь знаменитостей отличалась густой шевелюрой, то сейчас она и вовсе решила отказаться от нее. На новых снимках, сделанных папарацци, Шайло запечатлена с очень короткими волосами, бритыми висками. С такой стрижкой девочка все больше становится похожа на отца.

Неизвестно, как к этому относится Питт, но Джоли поддерживает дочь, которая мечтает стать мужчиной. Стоит отметить, что Шайло иногда все-таки появляется на публике в женской одежде. Такие выходы девочки поклонники активно обсуждают. Некоторые приходят к выводу: старшая дочь актеров еще до конца не разобралась в себе.

Напомним, недавно сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поделили детей на Рождество. Актер проведет праздник вместе с Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен.