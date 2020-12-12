Знаменитую копию Анджелины Джоли упекли за решетку на 10 лет

Иранский суд приговорил к 10 годам лишения свободы юную блогершу, называвшую себя копией Анджелины Джоли. Поговаривают, что местная звезда настолько вжилась в роль, что даже не заметила, как превратилась в заложницу собственного образа.

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