Знаменитую копию Анджелины Джоли упекли за решетку на 10 лет

Блогерша из Ирана Фатима Хишванд, больше известная пользователям, как Sugar Tabar, стала популярна всего несколько лет назад. Она разместила личные фотографии в "Инстаграм", на которых была запечатлена в образе “зомби-версии” знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли.
Многочисленные пользователи социальной сети предположили, что Хишванд пошла на пластическую операцию, чтобы добиться сходства с Джоли. Однако выяснилось, что ее пугающий внешний вид – всего лишь результат тонны макияжа и неаккуратного фотошопа.
Местный суд не оценил работу Фатимы и обвинил ее в богохульстве, подстрекательстве к насилию, а также в незаконных доходах и поддержке коррупции среди молодых иранцев. 19-летняя девушка попала за решетку на десять лет.
На помощь молодой нарушительнице пришел иранский журналист. Мужчина обратился к самой Анджелине Джоли и призвал звезду Голливуда защитить девушку. Остается только гадать, отреагирует ли актриса на подобное обращение.
Стоит отметить, что по всему миру "разбросано" несколько копий Джоли. Обладательница премии "Оскар" в одном из интервью заявляла, что не следит за своими поклонниками и не контролирует их жизнь. По словам Анджелины, она не может запретить женщинам делать операции ради улучшения внешности.
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