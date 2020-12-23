С тремя детьми своей бывшей: Брэд Питт останется в няньках на Рождество

Брэд Питт проведет Рождество с дочерью Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен, сообщает еженедельник Us Weekly. Питт и 45-летняя Джоли ранее обсуждали проведение праздников всей семьей, когда они еще ладили в начале этого года, но с тех пор их планы изменились. По данным источника, "эго бывших снова пошло под откос".
Бывшие супруги, которые официально развелись в апреле 2019 года, еще не договорились о постоянном соглашении об опеке над своими детьми. Пара делит права на воспитание 16-летнего Пакса, 15-летней Захары и 19-летнего Мэддокса. Отношения между Брэдом и Анджелиной остаются чрезвычайно напряженными. Актриса разочарована неудачами в суде по опеке.
К тому же, она стала еще более озлобленной на фоне пандемии коронавируса после того, как ее заперли в Лос-Анджелесе и лишили возможности путешествовать.
"Она хотела заниматься гуманитарной деятельностью за пределами Соединенных Штатов, но ей нужно разрешение Брэда, чтобы вывезти детей из округа", – добавил источник.
Напомним, Брэд Питт требует 50/50 совместной физической и юридической опеки над детьми. Анджелина не соглашается на эти условия.
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