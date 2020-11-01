Травма и тяжелый разрыв: Жанна Фриске предчувствовала свою смерть

Жанна Фриске принимала участие в шоу "Ледниковый период" в 2008 году. Певица выступала вместе с фигуристом Виталием Новиковым. После каждого выступления под большим впечатлением были не только поклонники, но и члены жюри.
Но изнурительные тренировки привели к неприятности. Виталий не смог удержать Жанну, она упала на лед. Позже выяснилось, что у певицы сломано ребро. Но травма не остановила ее. Артистка продолжила выступать в шоу. Правда, ей приходилось принимать обезболивающие препараты.
Во время проекта Новиков и Фриске сблизились. Они даже планировали свадьбу. Но за несколько дней до Нового года пара поссорилась. Певица хотела, чтобы избранник остался на праздники дома, но он улетел в США по делам.
Так у артистки стал другой партнер в "Ледниковом периоде" – Максим Маринин. Расставание Фриске и Новикова одобряла родная сестра певицы Наталья. Она всегда считала, что Виталий не подходил Жанне.
Оказавшись в финале шоу, Фриске была счастлива. Казалось, ее ждала еще полная успехов жизнь, но сама певица, вероятно, предчувствовала неладное. "Я не очень представляю себя старой", – признавалась она в одном из интервью.
Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июля 2015 года из-за опухоли головного мозга. О болезни певица узнала во время беременности.
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