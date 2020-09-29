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Шоу-бизнес
Скандальное возвращение Жанны: младшая Фриске продолжает копировать знаменитую сестру

Скандальное возвращение Жанны: младшая Фриске продолжает копировать знаменитую сестру

Жанна и Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Фриске в очередной раз отличилась перед многочисленной аудиторией. Звезда никак не может успокоиться и пытается воссоздать образ усопшей сестры. Остается только гадать, почему девушка так яро стремится быть похожей на Жанну.
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Пользователи социальных сетей негодуют. Всеми известная Наталья Фриске с каждым днем работает над своим образом и копирует имидж покойной родственницы.

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Сестру Жанны Фриске упрекают не только в поразительном сходстве со знаменитой покойной артисткой. Но и умоляют девушку перестать зарабатывать на памяти о певице. По словам подписчиков Натальи, подобное поведение ужасает.

Комментаторы уверены, если бы младшая сестра из семьи Фриске не пыталась быть похожей на Жанну, то никто бы не усомнился в ее адекватности и стабильном психическом состоянии. Но фотографии в "Инстаграм" вынуждают пользователей думать об обратном.

Однако, среди большого количества подписчиков Фриске находятся и те, кто заваливает младшую сестру погибшей артистки комплиментами.

"Она же прекрасна! Словно Жанночка вернулась. Спасибо вам, что напоминаете о своей сестре", – восторженно высказались поклонники.

Сама же Наталья Фриске в одном из интервью призналась, что устала от постоянного сравнения со знаменитой родственницей. Артистка посетовала, что не может "перечеркнуть гены". Ведь правда, сходство сестер слишком часто обсуждают в сети.

Еще при жизни Наталья была "виновата" в том, что родилась точной копией Жанны. Стоит отметить, что младшую Фриске даже приглашали на вакантное место в группу "Блестящие" после ухода ее сестры из основного состава.

Автор: 29 сентября 2020, 15:51 Источник: Инстаграм Натальи Фриске ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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