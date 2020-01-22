Заявлено о беременности Нинидзе от Виторгана

Блогер Лена Миро прокомментировала отношения актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Она рассказала о свадьбе и беременности артистки.

Максим Виторган переполошил поклонников и журналистов, разместив в "Инстаграм" цитату Льва Толстого. "Когда тебя предали – это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается", – написал актер, не так давно переживший развод с Ксенией Собчак и утешившийся в объятиях актрисы Нино Нинидзе.

После появления публикации общественность начала бурно обсуждать, что она может означать. Некоторые заподозрили, что Виторган и Нинидзе расстались. Кстати, позже актер удалил запись.

Тему подхватила скандально известный блогер Лена Миро. На своей странице в "Живом журнале" она предположила, что отношения пары куда серьезнее, чем кажется. "Свадьба Масика Виторгана и Нино Нинидзе, назначенная на март этого года, была событием вынужденным. Ниночка так сладко пела, так гуляла, настолько искренне изображала чувства, что Максим, как кролик, замучил девушку, и она залетела", – в свойственной ей язвительной манере начала Миро.

Однако, приписав беременность Нинидзе от Виторгана, она засомневалась. Якобы в тех отношениях есть третий, и это не ребенок. "Судя по всему, не только он мучил Ниночку. Впервые в жизни Нино снялась в главной роли у режиссера Якина. Вот он – Шота Гамисония", – объявила Лена. Якобы из-за него Виторган и страдает.

Блогер задалась вопросом, что ему теперь делать. "Бить рожу режиссеру? Так одному он уже лицо разбил, а толку-то? Может быть, простить Ниночку? Вдруг ребеночек будет его? Так ведь и сама Ниночка далеко не дурочка – посредственный режиссер, снявший ее в главной роли, это не посредственный актер как Виторган", – рассудила Миро. Она пришла к выводу, что Максиму Виторгану следует разобраться в себе – вероятно, причина проблем в нем.