"Когда тебя предали": Максим Виторган спровоцировал слухи о расставании с Нино Нинидзе

Максим Виторган заставил поклонников переживать. Актер намекнул на то, что в его личной жизни не все гладко.

Артист разместил в своем "Инстаграм" цитату Льва Толстого. "Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается", – написал Максим Виторган.

В Сети предположили, что речь может идти об отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Однако официального подтверждения эти домыслы пока не получили. У возлюбленной Максима Виторгана последнее сообщение в соцсети – их совместная фотография со смайликом в виде сердечка.

Напомним, ранее Максим Виторган поругался с Нино Нинидзе в соцсетях. Комментируя пост артиста, коллега отметила, что он ее бесит.

Напомним, звездная пара официально подтвердила свои отношения в конце июля прошлого года. Влюбленные посетили премьеру фильма "Гив ми либерти" в институте "Стрелка". До этого Максим Виторган и Нино Нинидзе отрицали любовную связь. Тем не менее, все знали, что между актерами вспыхнула страсть.