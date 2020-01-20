"Когда тебя предали": Максим Виторган спровоцировал слухи о расставании с Нино Нинидзе

Артист разместил в своем "Инстаграм" цитату Льва Толстого. "Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается", – написал Максим Виторган.
В Сети предположили, что речь может идти об отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Однако официального подтверждения эти домыслы пока не получили. У возлюбленной Максима Виторгана последнее сообщение в соцсети – их совместная фотография со смайликом в виде сердечка.
Напомним, ранее Максим Виторган поругался с Нино Нинидзе в соцсетях. Комментируя пост артиста, коллега отметила, что он ее бесит.
Напомним, звездная пара официально подтвердила свои отношения в конце июля прошлого года. Влюбленные посетили премьеру фильма "Гив ми либерти" в институте "Стрелка". До этого Максим Виторган и Нино Нинидзе отрицали любовную связь. Тем не менее, все знали, что между актерами вспыхнула страсть.
Популярные темы форума
В СССР люди голодали?
Слава великому Владимиру Путину!
Рак-божье наказание?
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.
Историк Соколов