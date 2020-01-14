Нино Нинидзе набросилась на Максима Виторгана

Влюбленные проводят много времени друг с другом и своими детьми от предыдущих браков, которые, к слову, быстро нашли общий язык между собой. Кроме того, Максим и Нино часто путешествуют.
В честь Старого Нового года актриса опубликовала снимок в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте из совместной поездки с избранником. Кадр получился очень живым. На фото Нинидзе, широко открыв рот, набросилась на Виторгана и закинула на него ногу.
Экс-супруг Собчак запечатлен в скрюченной позе и с забавным выражением лица. Судя по всему, он истерически смеялся от выходок любимой женщины.
Напомним, пара официально подтвердила свои отношения в конце июля. Влюбленные посетили премьеру фильма "Гив ми либерти" в институте "Стрелка". До этого Максим и Нино отрицали роман.
Тем не менее, все знали, что между актерами вспыхнула страсть. Позже Виторган публиковал откровенные фото Нинидзе в своем микроблоге, а потом они вместе отправились в Грецию.
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