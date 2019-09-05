Кудрявцева испытала шок от ночного кошмара

Телеведущая поделилась своим ночным кошмаром. Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что увидела во сне обычную мышку.

Ведущая ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ рассказала подписчикам в Instagram о страшном сне, который увидела в ночь с 4 на 5 сентября. Лера Кудрявцева рассказала, что в настоящий ужас ее повергла приснившаяся мышь. Не секрет, что многие видят в этих маленьких животных мерзких тварей, вселяющих страх.

Теледива написала, что сон начинался спокойно. "Я сидела с какой-то подругой, и мышка бежала мимо, а подруга взяла ее в руки и поднесла ко мне. Какой ужас был во сне, рассказать сложно. Я от страха чуть не задохнулась. Чувствовала вселенский страх и ужас, что заставила себя проснуться и еще какое-то время пыталась прийти в себя. Вот так сон", – поделилась Лера Кудрявцева.

Пост звезды собрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи соцсети принялись толковать ее сон. Кто-то заявил, что мыши снятся к предательству и обману, другие заявили, что к деньгам и даже беременности.

"Значит в Вашем окружении есть неискренний человек", "Лера, Вам просто отоспаться нужно хорошенько. Это тревога во сне от усталости", "Наверное сегодня какой-то мышиный день, точнее ночь, мне тоже снилась мышь", "Вы раздули из мышки слона", – высказались подписчики Леры Кудрявцевой.

Напомним, недавно Лере Кудрявцевой пришлось вызывать скорую помощь на вечеринку на конкурсе "Новая волна" в Сочи. От жары ведущей стало плохо, она чуть не потеряла сознание.