Кудрявцева испытала шок от ночного кошмара

Ведущая ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ рассказала подписчикам в Instagram о страшном сне, который увидела в ночь с 4 на 5 сентября. Лера Кудрявцева рассказала, что в настоящий ужас ее повергла приснившаяся мышь. Не секрет, что многие видят в этих маленьких животных мерзких тварей, вселяющих страх.
Теледива написала, что сон начинался спокойно. "Я сидела с какой-то подругой, и мышка бежала мимо, а подруга взяла ее в руки и поднесла ко мне. Какой ужас был во сне, рассказать сложно. Я от страха чуть не задохнулась. Чувствовала вселенский страх и ужас, что заставила себя проснуться и еще какое-то время пыталась прийти в себя. Вот так сон", – поделилась Лера Кудрявцева.
Пост звезды собрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи соцсети принялись толковать ее сон. Кто-то заявил, что мыши снятся к предательству и обману, другие заявили, что к деньгам и даже беременности.
"Значит в Вашем окружении есть неискренний человек", "Лера, Вам просто отоспаться нужно хорошенько. Это тревога во сне от усталости", "Наверное сегодня какой-то мышиный день, точнее ночь, мне тоже снилась мышь", "Вы раздули из мышки слона", – высказались подписчики Леры Кудрявцевой.
Напомним, недавно Лере Кудрявцевой пришлось вызывать скорую помощь на вечеринку на конкурсе "Новая волна" в Сочи. От жары ведущей стало плохо, она чуть не потеряла сознание.
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