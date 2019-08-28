Лера Кудрявцева сняла обручальное кольцо

Лера Кудрявцева сейчас работает в Сочи на конкурсе "Новая волна". Особо наблюдательные фанаты приметили, что обручального кольца на пальце правой руки телеведущей нет.

На днях в Сочи стартовал Музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Ведущими на фестивале стали шоумен Андрей Малахов и его коллега Александр Ревва. Они по очереди составляли пару самой яркой блондинке отечественного телевидения – Лере Кудрявцевой. Телеведущая выходила на сцену в неизменно безукоризненном виде. Впрочем, у наблюдательных поклонников все равно нашлись к ней вопросы.

Судя по многочисленным комментариям на страничке телеблондинки в социальной сети Instagram, пользователи теряются в догадках, куда делось ее обручальное кольцо. До недавнего времени безымянный палец правой руки Леры украшали сразу два ювелирных шедевра, одно из которых венчал внушительный прозрачный камень, предположительно, бриллиант. Сейчас же Кудрявцева предпочитает надевать украшения только для выходов в свет или для съемок.

Об этом можно судить по недавно опубликованной фотографии телеведущей. на которой та запечатлена на пляже в обществе двух мужчин (кстати, ни один из них не ее муж, молодой хоккеист Игорь Макаров). Подписала снимок Лера Кудрявцева весьма многозначительно: "Очень люблю уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все "ненужности". Теперь поклонники гадают, что конкретно (или кого) подразумевает под "ненужностями" телеведущая.

Отметим, что еще недавно Лера Кудрявцева отметила день рождения своей дочери Маши. Девочку гламурная красотка подарила молодому мужу летом прошлого года. В честь первого года жизни малышки счастливая мать организовала грандиозный праздник. Отметим, что на вечеринке ведущая еще блистала с тем самым заветным ювелирным украшением на пальчике.