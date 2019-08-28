Медики спасают Леру Кудрявцеву в Сочи

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Среда 28 августа
Лента новостей
16:59
Борис Джонсон загнан в угол из-за дела Скрипаля
16:54
Неожиданный поворот в деле о крушении Boeing над Донбассом
16:16
"Четыре месяца меня держали взаперти": Прилепина наказали после слов об убийствах
16:14
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
15:59
Житель Подмосковья в припадке гнева убил мужчину
15:19
Выиграй предсказание от астролога
15:01
Наглеца Порошенко наказали за атаку на журналиста
14:57
Осенняя арт-терапия: на Флаконе пройдет ярмарка Happy Market
14:40
В Геленджике прошел первый международный фестиваль Star Wings
14:16
Американский политик выставил себя на посмешище из-за Крыма
14:14
Сотрудник таможни в Пскове попался на краже санкционного сыра
13:46
Рабочий челябинского завода скончался от страшных травм
13:41
Морозы в конце лета перепугали москвичей
13:27
Лера Кудрявцева сняла обручальное кольцо
13:16
Врачи Нижнего Тагила бастуют после массового увольнения хирургов
13:07
"Колорадский жук": Рудковской устроили травлю за нелепый внешний вид
13:02
Строгий Путин припугнул трусливого Лукашенко
12:56
Маша Вебер: жизнь наказала забравшую у меня мужика Юлю Волкову!
12:44
Почти 90 тысячам жителей Якутии отключили свет
12:43
В Москве откроется музей эмоций
12:35
В России создадут принципиально новый вертолет
12:34
Хитреца Галкина поймали на наглом обмане
12:27
Сообщившая о страшном недуге Брухунова сильно изменилась
12:03
Последний шанс: анонсировано закрытие первого иммерсивного шоу в России
11:56
Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского
11:43
Котенок отправил "голые" фото пышногрудой модели в Сеть
11:41
Стали известны подробности состояния сраженного инфарктом Мамонова
11:39
"Поплакали и объявили ситуацию безвыходной": Барановская бросилась спасать сына
11:38
"ЕР" подготовит наблюдателей к выборам 8 сентября
11:32
Путина признали спасителем Запада
11:24
"Можете списывать меня со счетов": Шарапова сделала заявление после провала
11:09
Рецепт севиче из гребешка с маринованным арбузом
11:02
Раскрыто истинное предназначение Крымского моста
10:54
В кого превратилась внучка Никиты Михалкова
10:53
Алибасов откровенно о разводе после несчастья с Федосеевой-Шукшиной
10:26
"Странное поведение": снятая Галкиным Пугачева испугала народ
10:21
Стена здания обрушилась на людей в Новосибирске
10:14
Хотела все сделать сама: Медведева огрызнулась на Тарасову
10:11
Пережить этот год: названа цель обреченного Лукашенко
09:44
Мотоцикл с композитным обвесом от "Росатома" показал лучший результат на гонках
09:34
Зеленский разочаровал порочной связью с Порошенко
09:32
Фото покалеченного внука Юдашкина появилось в Сети
09:23
"До боли в душе": Билан на сцене заявил об ужасной трагедии
08:55
Бирюкова "окольцевала" бывшего мужа Климовой
08:25
Счастливый Виторган объявил о рождении ребенка
08:24
Наказать: Волочкову разнесли за шашлыки на "вечном огне"
07:42
"Как Алибасов": народ разоблачил расчетливую Заворотнюк
06:20
Лицемерный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
04:17
Хаос и ужас: Лазарев провел репетицию перед появлением ребенка
02:06
Известная актриса выкинула вещи экс-супруга на помойку
00:14
Раскрыт секрет вечной молодости Путина
21:58
Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
21:56
"Научу сосать и лизать": Кравец откровенно о работе в эскорте
21:49
Перенесшая инфаркт звезда легендарной рок-группы рассказала о своем состоянии
21:41
Муж "нищеброд" и богатый любовник Шурыгиной сцепились на глазах ошарашенного Шепелева
21:39
Пьяный кузбассовец угрожал ножом полицейским
21:28
В Петербурге неизвестный избил таксиста и угнал его автомобиль
21:19
В Удмуртии двухмесячный ребенок погиб из-за пьяных родителей
21:11
Россиянам пообещали поднять зарплату
21:07
"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест
20:38
Путин удивил Эрдогана "летающей версией" лимузина Aurus (видео)
20:34
"Хвастаться не буду": муж Королевой предстал с красным перцем между ног
20:24
Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
20:19
Безработный мужчина зарезал пенсионерку в Москве
20:00
"Теперь я не остановлюсь!": Билан исполнил свою давнюю мечту
19:53
Протащил по обочине: под Москвой водитель иномарки сбил велосипедиста
19:23
Неудавшийся любовник Бузовой со злостью запихнул драгоценное кольцо в глотку
19:20
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
19:10
Скончалась заслуженная артистка России
18:59
Бессонные ночи измучили Викторию Лопыреву
18:24
Пополневшая Кожевникова отреагировала на слухи о четвертой беременности
18:23
Высоцкая и Кончаловский пошалили среди кустов
18:15
Двое полицейских надругались над несовершеннолетней волейболисткой в Анапе
17:54
"Меня пытаются откормить": близкие встревожены состоянием исхудавшей Волочковой
17:40
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
16:56
Совладавшая с робостью Меньшова обрела любимого человека
16:37
"Дай Бог каждой из нас": Ковальчук откровенно высказалась о запое после родов
16:11
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина
16:09
Вторжению украинского корабля в зону российских маневров дали оценку
15:56
Ни портрета, ни памятника: могила народного артиста Ефремова удивила скромным убранством
15:41
Сбежавшая из страны Медведева ошеломила своим высказыванием о России
15:35
В петербургском метро на рельсы упал пассажир
15:14
На Украине взвыли от ужаса после угроз Соловьева
14:56
"Взаимно заблокированы": Борисова публично обратилась к 12-летней дочери
14:54
Названы самые богатые певицы 2019 года
14:36
Известный политик сообщил о бегстве напуганного Зеленского
14:27
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 августа 2019 года
14:09
"Надоели голые задницы": Подольскую разнесли за подражание Бузовой
14:08
Стали известны подробности последней "голой" съемки Мэрилин Монро
14:05
Убил жену на глазах у детей: Малахов разворошил историю о жуткой расправе
13:58
Самоуверенная Шарапова с треском провалилась
13:58
Борьба с наркозависимостью вынудила Пьеху продать квартиру и влезть в долги
13:43
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
13:37
Соратники Порошенко придумали Зеленскому обидное прозвище
13:35
Обнажившаяся во дворе дома Волочкова прикрылась листвой
13:32
Фестиваль Barber Connect Russia в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:31
Меньшиков впервые заговорил после госпитализации
13:27
Последние узники "китовой тюрьмы" отпущены на свободу
12:34
Миддлтон отказалась от ребенка из-за мужа
12:32
"Тонны обезболивающих": страдающая Успенская решилась на крайние меры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"
"Кругом вонь и грязь": люди ахнули от происходящего у Крымского моста
Опозоренный на весь мир Зеленский крупно подставил Макрона и Меркель
Страдающий от серьезной болезни Зеленский заговорил об отставке
Хилькевич томно подставила рот под огромный железный агрегат (видео)
"Вторая Примадонна": Пугачева прилюдно благословила Лободу
Шоу-бизнес

Медики спасают Леру Кудрявцеву в Сочи

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева принимает участие в конкурсе "Новая волна" в Сочи в качестве ведущей. Сильная жара негативно сказалась на самочувствии популярной ведущей.
прочитано 1816 раз

Лера Кудрявцева отмечала с приятелями день рождения друга, популярного ведущего Андрея Разыграева, в одном из сочинских ресторанов. "Андрюха, мой дорогой друг! От всей души поздравляю тебя С днем рождения ты невероятный человек, умный, добрый, справедливый, душа компании, мега профессионал, супер ответственный, преданный и просто офигенный человек. Я так рада, что у меня есть ты!!! Будь счастлив всегда!!! Люблю 😍 Обнимаю и дорожу нашей дружбой. Ты мне как брат 🙏🏽❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Лера Кудрявцева в Instagram, разместив фото с торжества.

ПО ТЕМЕ

"А где муж?": крестившую дочь Кудрявцеву сняли с полуголыми мужиками

"Лера постарела!" – россияне заклевали Кудрявцеву придирками

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Андрей Разыграев ответил не менее нежно: "У МУЗ-ТВ есть дрова, огонь и свинец... но есть и душа – осязаемая и фундаментальная. И это Ты! )) Пушка, стреляющая мощно и в самую цель! Ты знаешь, кто ты! ❤️🎯 💪🏼" Однако ни он, ни она не упомянули о неприятном инциденте, случившемся во время празднования.

В распоряжении издания Super.ru оказалось видео, на котором вокруг Леры суетятся медики. Оказалось, телеведущей стало плохо. "Давление скакнуло от жары", – объяснили журналистам в близком окружении гламурной блондинки. Скорую помощь пришлось вызывать, когда Лера вдруг побледнела и начала терять сознание.

Пока медики спешили на вызов, Кудрявцеву принялся спасать Арман Давлетьяров. Говорят, он провел с телеведущей настоящий сеанс психологической помощи. В конце вечера Лера Кудрявцева называла Армана своим "спасителем" и принимала рекомендации по тому, как вести себя при перепадах погоды.

Автор: 28 августа 2019, 16:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

Медики спасают Леру Кудрявцеву в Сочи
"И горько, и радостно": мировая поп-звезда внезапно объявила об уходе
"Беременность, и уже немаленькая": мать Тимати ошеломила признанием
Сделано важное заявление о состоянии попавшего в больницу Меньшикова

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

"Как Алибасов": народ разоблачил расчетливую Заворотнюк

Артистку упрекнули в желании заработать
Шоу-бизнес

Счастливый Виторган объявил о рождении ребенка

Актер сообщил о прибавлении в семействе
Шоу-бизнес

"Странное поведение": снятая Галкиным Пугачева испугала народ

Общественность не поняла действий Примадонны
Политика

Американский политик выставил себя на посмешище из-за Крыма

Попытка спецпредставителя США по Украине устроить провокацию с треском провалилась

Гороскоп

"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
Гороскоп на неделю
Гороскоп на сентябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru