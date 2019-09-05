Кудрявцевой пришлось смотреть на показавшую трусы известную артистку

На днях вышел новый выпуск передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", где в кресле главного героя оказался знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. Однако больше всех на шоу отметилась актриса Эвелина Бледанс.

Судя по анонсу, который любезно выставила в своем Instagram Лера Кудрявцева, немалая часть передачи была посвящена обсуждению девственности 66-летнего интеллектуала Анатолия Вассермана. Без ложной скромности телеведущая задавала эрудиту самые откровенные вопросы. Надо отдать должное ее собеседнику – Вассерман совершенно не тушевался.

Совершенно внезапно в студии появилась популярная актриса Эвелина Бледанс. Когда Лера Кудрявцева закрыла глаза своему гостю широким черным шарфом, экстравагантная артиста начала тереться об Анатолия Вассермана различными частями тела. Но настоящий апофеоз шоу случился, когда уже усевшаяся на диван Эвелина, признавшаяся, что ей очень симпатичен Анатолий, к тому же после развода она все еще одинока, кокетливо перебрала ногами в воздухе, бесстыдно продемонстрировав нижнее белье. "Посмотрите, может быть, лучше так? Или так?" – спросила у Вассермана Бледанс. Отметим, что выходку артистки пришлось наблюдать и Лере Кудрявцевой, сидящей неподалеку от героя передачи.

Отметим, что зрители крайне негативно отнеслись к обсуждению подробностей частной жизни эрудита. "Что-то в желтизну "Секрет.." сваливается.. 🙄 Вместо того, чтобы раскрыть его как человека, понять почему он ведет такой необычный образ жизни – все в трусы к нему лезут в буквальном смысле.. Герой программы – дядька простой, добрый и даже временами наивный.. А вот сама программа катится вниз (((( Неужели кроме секса и грязного белья ничего уже о человеке не интересно? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – высказался один зритель.

Его поддержали и другие комментаторы: "Дядька уже о вечном думает, а ему про девственность, ну стремная тема", "Такой умный человек пришел на такую глупую программу, к глупой ведущей", "Уж пошлости предела нет... о, времена... о, нравы!", "Он не чудак, он чудесный и открытый человек. Да к тому же умный. А вот вопросы – не умные и не корректныные".