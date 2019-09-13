Петросян снова станет отцом? Молодую пассию юмориста заподозрили в беременности

Евгений Петросян не перестает удивлять своих поклонников и давать новые поводы для сплетен. Так 73-летнего артиста заметили в Сочи в обществе 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой.

Слухи о романе между комиком и Татьяной уже не первый день наводняют глобальную сеть. Многие действительно полагают, что помощница юмориста могла стать причиной развала самой, казалось бы, нерушимой пары в отечественном шоу-бизнесе.

Петросян и Степаненко развелись в прошлом году, прожив в браке около 33 лет. Сейчас артисты делят имущество – несколько квартир в центре Москвы, коллекция антиквариата и денежные счета в банке. Бои ведутся за каждую копейку, в т.ч. и магическими способами.

Напомним, что ранее домработница Евгения Вагановича обнаружила в доме атрибуты черной магии. Перепуганная женщина рассказала, что куклы-вуду, мешочки с могильной землей, соломой и иголками прятались по всему дому в укромных уголках.





Друзья артиста, впрочем, вероятный союз Петросяна и Брухуновой нисколько не осуждают, сообщает Пятый канал. Даже наоборот. Юморист Александр Морозов прокомментировал ситуацию: "Когда ты получил печать в паспорте, ты выходишь на улицу из ЗАГСа и понимаешь, что ты в ином статусе. Евгений Ваганович — свободный, молодой, прекрасный мужчина. Танюша тоже. Ну и что? Я вот тоже себе молодую ищу".

Отметим, что на одной из фото, которыми Татьяна активно делится в социальных сетях некоторые пользователи разглядели на безымянном пальце кольцо. Многие решили, что оно помолвочное. Тем более, в последнее время помощница Петросяна начала подписываться в Инстаграмме на аккаунты со всякими аксессуарами для новорожденных.

Подписчики решили – наверное, беременна. Теперь они с нетерпением ждут вестей о свадьбе и пополнении в семье Петросяна.