Из-за молодой пассии: нуждающийся Петросян пошутил о мужском бессилии

Известный юморист похвалил творчество интернет-обывателей. Евгению Петросяну пришлись по вкусу популярные с Сети стишки-"пирожки".

Артист так впечатлился, что опубликовал в личном Instagram несколько четверостиший, построенных на игре слов. В одном из них высмеивалось половое бессилие у мужчин в возрасте.

"Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог, /То вспомнил чудное мгновенье, / Когда он мог еще пока", – написал Евгений Петросян.

Судя по всему, сам 73-летний артист проблемами в половой сфере не страдает. Ведь не даром ему приписывают роман с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. К слову, именно ее считают причиной многих неприятностей Петросяна.

Якобы из-за романа с молодухой Евгению Вагановичу пришлось развестись с женой, артисткой Еленой Степаненко. Теперь уже бывшие супруги делят совместно нажитые баснословные богатства: роскошные квартиры, антиквариат, коллекционные издания книг.

Из-за имущественных споров Евгений Петросян остался без средств к существованию, точнее деньги есть, но снять он их не может. Юмористу отрезали доступ к банковским счетам – их заблокировал суд. Материальную помощь артисту вынуждены оказывать друзья.

"Гонорары, которые поступают на арестованные счета, автоматически попадают под арест. На сегодня арестовано абсолютно все, вплоть до пенсионных накоплений", – сообщил журналистам адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.