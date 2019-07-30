Из-за молодой пассии: нуждающийся Петросян пошутил о мужском бессилии

Артист так впечатлился, что опубликовал в личном Instagram несколько четверостиший, построенных на игре слов. В одном из них высмеивалось половое бессилие у мужчин в возрасте.
"Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог, /То вспомнил чудное мгновенье, / Когда он мог еще пока", – написал Евгений Петросян.
Судя по всему, сам 73-летний артист проблемами в половой сфере не страдает. Ведь не даром ему приписывают роман с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. К слову, именно ее считают причиной многих неприятностей Петросяна.
Якобы из-за романа с молодухой Евгению Вагановичу пришлось развестись с женой, артисткой Еленой Степаненко. Теперь уже бывшие супруги делят совместно нажитые баснословные богатства: роскошные квартиры, антиквариат, коллекционные издания книг.
Из-за имущественных споров Евгений Петросян остался без средств к существованию, точнее деньги есть, но снять он их не может. Юмористу отрезали доступ к банковским счетам – их заблокировал суд. Материальную помощь артисту вынуждены оказывать друзья.
"Гонорары, которые поступают на арестованные счета, автоматически попадают под арест. На сегодня арестовано абсолютно все, вплоть до пенсионных накоплений", – сообщил журналистам адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.
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