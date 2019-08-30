"Все есть для хорошего секса": Петросян и Брухунова вызвали фурор

Гастролирующий по Сочи Евгений Петросян вместе со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой посетил конкурс "Новая волна". Общественность бурно отреагировала на появление пары в свете.

Накануне, 29 августа, состоялось торжественное закрытие конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Одними из почетных гостей стали юморист Евгений Петросян и его бессменная помощница Татьяна Брухунова. Пара, не привлекая к себе излишнего внимания, скромно прошла в зал и уселась на места. Для выхода в свет артист выбрал светлую рубашку в яркую разноцветную полоску и брюки на подтяжках. А его спутница предпочла закрытое платье с рукавами до локтей.

Ушлые папарацци немедленно засняли Татьяну и Евгения. Отметим, что юморист и его помощница не скрываются от общественности, но и не выставляют свои отношения напоказ. Тем ценнее для журналистов каждое новое изображение пары. Так, в распоряжении "Дни.ру" оказались кадры, на которых Петросян и Брухунова запечатлены вместе.

В Сети бурно отреагировали на эти снимки. Реакция оказалась неоднозначной. Одни весьма лояльно отнеслись к Евгению и Татьяне. "Молодцы, как хотят, так и живут, а не в угоду толпе", "Помолодел!!!😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Красавчик 🙌", "Хорошая парочка. Милая девушка. Достойный мужчина", "он хороший мужик, пусть живут".

Другие раскритиковали пару. "Дед с внучкой", "Очередная жертва "развода", "Эти фото ничего, кроме отвращения, не вызывают", "Вот что он с ней делает????в домино играет😂", "В картишки, может😁", "21 век не смешите, сейчас все есть для хорошего секса и в сто лет", – прокомментировали фотографии Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой пользователи Сети.