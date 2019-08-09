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Красавец-сын раздавал добро Токарева прямо у гроба

Вилли Токарев. Фото: www.globallookpress.com
В столичном храме Cвятителя Николая в Котельниках завершается церемония прощания с Вилли Токаревым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде.
прочитано 2655 раз

Проститься с Вилли Токаревым пришло до обидного мало народа, хотя человек он был порядочный, да и артист достойный. Журналистов у стен храма (право на съемку внутри от семьи получил только Первый канал) было в разы больше, чем желающих отдать певцу последние почести.

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На выходе всех провожали дети короля шансона от третьего брака – 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен. Юноша – настоящий красавец, очень похож на отца в молодости. Каждому он вручал диски Вилли Ивановича – "Эхо войны", "Песни о моей любимой Родине".

Песни – это добро, что артист оставляет после себя. Сотрутся из памяти какие-то дела, но многочисленные композиции всегда будут напоминать поклонникам о Токареве.

Фото: Дни.ру

Среди звезд, приехавших на панихиду, были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Жека, Сергей Крылов, Стас Намин. Все они тепло отзывались о покойном, а это, пожалуй, лучший итог его долгой жизни.

Фото: Дни.ру

Напомним, что 22 мая Вилли Токарев попал в реанимацию, а 4 августа скончался в столичном онкологическом центре на 85-м году. Похоронят певца на старинном Калитниковском кладбище Москвы, где покоятся чрезвычайный и полномочный посол СССР Николай Панков, архитектор Петр Калясин, Герой Советского Союза Иван Фролов.

Автор: 9 августа 2019, 11:58
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Шуфутинский приходит в себя после похорон

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
раздавал <цензура>
Гость
Ответить
Эти укропитеки достали уже со своими комментами
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
Народу то ЖИДковато!
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
Вилли скучает по путину!
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
песенки как раз для идиотов без одной хромосомы
Гость
Ответить
Вечная память Вилли. Ваши песни будем слушать.
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
раздавали ватанам патриотическую лобуду, которую никто не покупает, потому что гавнииище! Лучше бы водку раздали !
1

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