Красавец-сын раздавал добро Токарева прямо у гроба

В столичном храме Cвятителя Николая в Котельниках завершается церемония прощания с Вилли Токаревым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде.

Проститься с Вилли Токаревым пришло до обидного мало народа, хотя человек он был порядочный, да и артист достойный. Журналистов у стен храма (право на съемку внутри от семьи получил только Первый канал) было в разы больше, чем желающих отдать певцу последние почести.

На выходе всех провожали дети короля шансона от третьего брака – 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен. Юноша – настоящий красавец, очень похож на отца в молодости. Каждому он вручал диски Вилли Ивановича – "Эхо войны", "Песни о моей любимой Родине".

Песни – это добро, что артист оставляет после себя. Сотрутся из памяти какие-то дела, но многочисленные композиции всегда будут напоминать поклонникам о Токареве.

Среди звезд, приехавших на панихиду, были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Жека, Сергей Крылов, Стас Намин. Все они тепло отзывались о покойном, а это, пожалуй, лучший итог его долгой жизни.

Напомним, что 22 мая Вилли Токарев попал в реанимацию, а 4 августа скончался в столичном онкологическом центре на 85-м году. Похоронят певца на старинном Калитниковском кладбище Москвы, где покоятся чрезвычайный и полномочный посол СССР Николай Панков, архитектор Петр Калясин, Герой Советского Союза Иван Фролов.