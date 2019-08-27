"А где муж?" – Крестившую дочь Кудрявцеву сняли с полуголыми мужиками

Знаменитость предстала в ярком купальнике с незнакомцами. "Очень люблю уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все ненужности", – подписала кадр Лера Кудрявцева.
Фото заинтриговало пользователей соцсети, у которых сразу возникло много вопросов. "Кто эти красавцы?", "А где муж?", "Вы прекрасны, но кто ваши спутники?" "Лера, Вас муж не ревнует?" – вопрошают комментаторы.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Отец одиночка
На что обращают внимание мужчины?
Секс на первом свидании
Надоело одиночество!...
Наши питомцы.
Стоит ли переезжать в Москву?
Девушка снималась в порно