Лера Кудрявцева показала взрослого сына

На фото запечатлены 29-летний сын звезды Жан и его годовалая сестричка Маша. Старший брат ласково придерживает малышку и, судя по всему, что-то ей увлеченно рассказывает.
Кадр вызвал бешеную реакцию не только у подписчиков, но и у коллег Кудрявцевой. Свои восторженные комментарии оставили Жанна Эппле, Инна Маликова и даже Лариса Гузеева. "Афигеть!" – не скрывал эмоций Оскар Кучера.
Все были шокированы, как у такой молодой мамы может быть такой взрослый сын. "Да ладно? Я в шоке!" (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) "Чей сын?! Это ваш сын?", "Лера, вы моложе сына выглядите. Я даже не знала, думала вам самой 30!", "Лерка просто герой!", "Обалдеть, конечно!", – не верили своим глазам фанаты.
"Милота этого фото зашкаливает!" – призналась поклонница.
Также многие отметили, что Жан – копия мамы. А вот Маша, по мнению фолловеров, больше похожа на отца, хоккеиста Игоря Макарова, сообщает "Пятый канал".
В комментариях произошла забавная ситуация. Одна подписчица поинтересовалась, почему у парня такая темная кожа. Другая, не долго думая, ответила: "Всю ночь уголь грузил". Впрочем, это была всего лишь шутка. Ведь очевидно, что Жан приобрел загар на Гавайях, где они отдыхают всей семьей.
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