Отдохнувшая Кудрявцева рвется в бой

Телеведущая вернулсь на съемочную площадку после летних каникул. Лера Кудрявцева сообщила об этом на своей странице в Instagram.

48-летняя знаменитость в своем микроблоге анонсировала выход нового сезона шоу "Секрет на миллион". Судя по новому фото в профиле, она уже приступила к съемкам.

Лера Кудрявцева максимально воспользовалась отпуском для того, чтобы побыть рядом с семьей – мужем-хоккеистом Игорем Макаровым и годовалой дочкой Машей. Теперь, после летних каникул, Лера Кудрявцева вновь полна сил и рвется в бой.

9 августа малышка отпраздновала первый день рождения. Лера Кудрявцева устроила для нее детский праздник, на котором побывал и старший сын ведущей – Жан Ленюк. К слову, внук звезды всего на два месяца старше ее дочери.

Ранее в переписке с поклонниками в соцсети Лера Кудрявцева признавалась, что ей непросто возвращаться на площадку после длительного отдыха. Так, в мае теледива вместе с семьей проводила каникулы в Майами. Тогда звезду экрана на съемках программы "Звезды сошлись" временно замещала Ольга Орлова.

Как писали "Дни.ру", говоря о дочери, Лера Кудрявцева отмечала, что рождение девочки перевернуло всю ее жизнь. Теперь ведущая не может спокойно отправляться на работу, поскольку ее ребенок остается дома – знаменитость очень переживает за малышку.