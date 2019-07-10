"Намного красивее": новую женщину Виторгана сравнили с Собчак

По некоторым данным, у Максима Виторгана романтические отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе. Блогер Лена Миро сравнила ее с бывшей женой актера, телеведущей Ксенией Собчак.

Поводом для слухов послужила всплывшая в Сети фотография, на которой запечатлены Максим Виторган и Нино Нинидзе. Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ, на спектакле "Нод". Блогер Лена Миро заверила, что на сей раз выбор Максима Виторгана "правильный". И по пунктам объяснила свое мнение.

В частности, она убеждена, что в браке с Ксенией Собчак Максим Виторган был ведомым, а гламурная блондинка – ведущей. "Это он, по словам Собчак, не Янковский. Это он, пусть и хороший парень, но очень средненький актеришка, место которого в экономклассе, тогда как Ксения летит в бизнесе", – раскрыла тему Миро.

В отношениях с Нино все иначе. Лена уверена, что теперь Максим занимает главенствующую позицию. "Он популярнее. У него выше социальный статус. Больше средств и возможностей", – объяснила Миро. К тому же Нинидзе значительно моложе Собчак. А еще важный аспект, что оба, и Нино и Максим, – дети известных актеров Ии Нинидзе и Эммануила Виторгана, соответственно.

"И Максим, и Нино воспитаны одинаково. Инфантильные постсоветские мажорики, дети известных актеров. Одна среда обитания, одни интересы, одинаковые и морально-нравственные ориентиры", – сделала вывод Миро. Она высказала мнение, что Нино Нинидзе подходит Максиму Виторгану, к тому же не хуже Ксении Собчак. Даже наоборот.

"Намного моложе Собчак. Намного красивее", – заключила в "Живом журнале" Лена, сравнив двух блондинок. А на своем Telegram-канале блогер вовсе провела опрос, кто же красивее. С внушительным отрывом победила Нино.

Лена Миро убеждена, что Ксения Собчак разовьет бурную деятельность, чтобы дискредитировать соперницу. "Нет ничего больнее для такой бабы, как Ксюшадь, чем более красивая женщина у Максима", – заявила блогер.