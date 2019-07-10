"Намного красивее": новую женщину Виторгана сравнили с Собчак
Поводом для слухов послужила всплывшая в Сети фотография, на которой запечатлены Максим Виторган и Нино Нинидзе. Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ, на спектакле "Нод". Блогер Лена Миро заверила, что на сей раз выбор Максима Виторгана "правильный". И по пунктам объяснила свое мнение.
В частности, она убеждена, что в браке с Ксенией Собчак Максим Виторган был ведомым, а гламурная блондинка – ведущей. "Это он, по словам Собчак, не Янковский. Это он, пусть и хороший парень, но очень средненький актеришка, место которого в экономклассе, тогда как Ксения летит в бизнесе", – раскрыла тему Миро.
В отношениях с Нино все иначе. Лена уверена, что теперь Максим занимает главенствующую позицию. "Он популярнее. У него выше социальный статус. Больше средств и возможностей", – объяснила Миро. К тому же Нинидзе значительно моложе Собчак. А еще важный аспект, что оба, и Нино и Максим, – дети известных актеров Ии Нинидзе и Эммануила Виторгана, соответственно.
"И Максим, и Нино воспитаны одинаково. Инфантильные постсоветские мажорики, дети известных актеров. Одна среда обитания, одни интересы, одинаковые и морально-нравственные ориентиры", – сделала вывод Миро. Она высказала мнение, что Нино Нинидзе подходит Максиму Виторгану, к тому же не хуже Ксении Собчак. Даже наоборот.
"Намного моложе Собчак. Намного красивее", – заключила в "Живом журнале" Лена, сравнив двух блондинок. А на своем Telegram-канале блогер вовсе провела опрос, кто же красивее. С внушительным отрывом победила Нино.
Лена Миро убеждена, что Ксения Собчак разовьет бурную деятельность, чтобы дискредитировать соперницу. "Нет ничего больнее для такой бабы, как Ксюшадь, чем более красивая женщина у Максима", – заявила блогер.
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