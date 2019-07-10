"Я развожусь": новая пассия Виторгана сделала заявление
"Почему люди сделали выводы по одной фотографии. Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь и мне не до этого", – заявила артистка.
Отметим, что в мае 2019 года стало известно, что брак Нино Нинидзе и актера Кирилла Плетнева рухнул. Говорили, что девушка была неверна супругу, якобы она состояла в интимных отношениях с сыном Федора Бондарчука – Сергеем. Более того, якобы эта интрижка и стала причиной развода наследника режиссера с супругой Татой Мамиашвили. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
А на кануне в Сети появились фото, на которых Нино Нинидзе запечатлена рядом с экс-супругом телеведущей Ксении Собчак – Максимом Виторганом. Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ, на спектакле "Нод".
Отметим, что многие считают Нино и Максима отличной парой. Например, скандальный блогер Лена Миро уверена, что артисты составят отличный союз.
"И Максим, и Нино воспитаны одинаково. Инфантильные постсоветские мажорики, дети известных актеров. Одна среда обитания, одни интересы, одинаковые и морально-нравственные ориентиры", – сделала вывод обозревательница.
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