Брухунова откровенно о романе с Виторганом
Поводом для слухов послужила разгромная публикация Татьяны Брухуновой в Instagram. Пост женщина посвятила постановке режиссера Константина Богомолова "Три сестры". Отметим, что у того роман со скандально известной ведущей Ксенией Собчак, бывшей женой Максима Виторгана.
"Спектакль сыгран на одной ноте. У актеров на лице полное отсутствие присутствия все два с половиной часа. Текст отлетает от зубов на ура за один выдох, но глаза остаются пустыми. Фишка с операторами и гигантскими экранами заполоняющими собой весь задник сцены отыграна в каждом спектакле Богомолова. Скучно. Пора уже придумать что-то новое. На мой взгляд режиссер утопил аморфностью своего мышления и, как следствие всей постановки, невероятный творческий потенциал большинства присутствующих на сцене. Очень жаль (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказала свое мнение Брухунова.
Видимо, такая критика породила в некоторых журналистах предположения, что Татьяна опубликовала пост с умыслом. Якобы у нее роман с Максимом Виторганом, поэтому она так жестко прошлась по спектаклю его соперника Константина Богомолова.
Татьяна Брухунова не оставила без внимания эти материалы. В Stories она опубликовала скриншот одной из статей и написала: "Я даже не знаю, как реагировать на это??? Что творится в этом мире? Так выглядит мракобесие! Остановите Землю! Я сойду!" Максим Виторган пока не отреагировал на сенсационные данные о романе с помощницей Евгения Петросяна.
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