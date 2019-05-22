Рыдающая Брухунова вцепилась в гроб прославленного артиста
Появилась информация, что еще до отношений с Евгением Петросяном Татьяна Брухунова состояла в связи с его директором Юрием Диктовичем. Тот был правой рукой юмориста, занимался организацией его гастролей. По-видимому, 18-летнюю Татьяну не беспокоило, что Диктовичу было уже за 70. А также не волновало наличие законной супруги и дочери.
Однако их отношения прервались с его смертью в 2013 году. Говорят, Татьяна Брухунова была на похоронах. "Как она убивалась! Вцепилась обеими руками в его гроб и рыдала в голос. А рядом в изумлении стояли пожилая жена Диктовича и его дочь, которая живет за границей. Обе знали, что Брухунова имела виды на Диктовича. Но сейчас они не хотят поднимать эту тему – слишком болезненно", – цитирует некую знакомую Евгения Петросяна и Елены Степаненко сайт "Комсомольская правда".
Переживал смерть Юрия Диктовича и именитый юморист. Говорят, Евгений Петросян заметил и оценил страдания Татьяны Брухуновой по покойному, а затем – и утешил. Артист предложил ей занять место умершего Юрия Диктовича. Якобы даже номер его мобильного телефона перешел к Брухуновой.
А через три года Евгений Петросян назначил усердную помощницу художественным руководителем своего театра с хорошим окладом. Примечательно, что в том же 2016 году Татьяна Брухунова начала покупать элитную недвижимость (подозревают, что не без помощи Петросяна). Говорят, когда Елена Степаненко узнала, сколько стала получать вчерашняя провинциалка в театре, то пришла в бешенство. Но было уже поздно. В 2018 году пара оформила развод.
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