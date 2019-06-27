Сбежавшему из страны Максиму Галкину сообщили неутешительные новости

Максим Галкин выложил в своем Instagram новый пост. Он поделился радостным известием, а в ответ получил совсем неутешительные новости.

На фотографии юморист запечатлен на камнях рядом с надувным китом – на фоне гор. Очевидно, супруг Примадонны улетел в отпуск, но куда именно, так и не сказал. "Сидим – отдыхаем. 35 градусов в тени", – подписал снимок Максим.

Внимательные подписчики узнали местность. Все как один утверждают, что это Кипр. Конечно, были и другие варианты: Сицилия, Хорватия, Ницца. В любом случае, остается лишь гадать.

Звездные друзья шоумена первыми стали оставлять комментарии. "Знаменитый коленно-локтевой загар", – пошутил Александр Ревва.

Галкин облачен в белую футболку и джинсовые шорты, а на ногах у него кожаные кроссовки. Многие удивились, что в +35 артист надел такую обувь.

"Не надо стесняться педикюра, Максим, в такую жару сланцы вам помогут", – иронично отметила поклонница.

Также подписчики решили рассказать кумиру, что после его отъезда погода в столице стремительно начала меняться. "Повезло Вам, Максим Александрович! В ближнем Подмосковье – Мытищи дождь уже три дня подряд!", "Вы уехали и увезли тепло!", "А ваш замок в Грязи заливает, как и всю Московскую область", – сетовали пользователи Сети.