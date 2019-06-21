А как же Пугачева: Галкин приласкал пышногрудую ведущую
Все началось с обычного поздравления в Instagram. Кошкина опубликовала обращение к Галкину в день его рождения. "Именно Максим первый поверил в меня и пригласил на съемки в свое шоу "МаксимМаксим", благодаря которому состоялось мое первое появление в эфире Первого канала", – заявила ведущая.
Комментарий она сопроводила архивным снимком. Фотограф запечатлел, как она прижимается грудью к звездному коллеге.
Галкин не смог оставить это обращение без ответа. "Спасибо, Яна! Ты и сейчас, и тогда чрезвычайно хороша!" – буквально приласкал он Кошкину.
Под сообщением Галкина тут же появились комментаторы, которые сочли такой флирт неуместным. "Ай-ай, все Алле расскажу", – написал один из пользователей. "Дружище, баба Алла яички тебе оторвет", – предупредил ведущего другой.
"Смотри, Алка заревнует" – отметил подписчик.
Народ всерьез забеспокоился за отношения Пугачевой и Галкина. Остается только надеяться, что комплимент не станет причиной раздора между супругами.
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