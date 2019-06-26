Обманутый Собчак Виторган: Предатель никогда не почувствует себя предателем

Максим Виторган заинтриговал поклонников новым сообщением. Популярный актер высказался о предателях и мерзавцах.

Максим Виторган поделился с подписчиками в Instagram текстом-рассуждением. "Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем", – убежден популярный актер.

Далее он выложил умозаключения, видимо, базирующиеся на собственном жизненном опыте. "Настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель, по сути, никогда не почувствует себя предателем", – заявил Максим.

Виторган отметил, что надо давать споткнувшемуся шанс, но все имеет предел. "С одной стороны, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние. С другой – большая ошибка относиться к "настоящим и убежденным" как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния (хотя бы внутреннего)", – высказался артист.

Максим дал понять: общаясь с подобным человеком, можно незаметно стать таким же. "Пока вы тратите на них свое время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя! Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся", – завершил пост Виторган.

В конце 2018 года стало известно о проблемах в семье актера. Его жена, скандально известная телеведущая Ксения Собчак увлеклась режиссером Константином Богомоловым. В марте Максим Виторган в своем аккаунте объявил о расставании с супругой. Аналогичную запись оставила Собчак.