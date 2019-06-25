Виторган испытал здоровье сына холодным бассейном
Актер гулял с Платоном в парке недалеко от Зимнего театра, катал на машинках, строил с ним замки из камней на пляже и кормил земляникой. Конечно, Максим с сыном поплавали в море.
К слову, Платон с младенчества занимается плаванием с тренером и уже прекрасно ныряет сам. Однако Максим Виторган все-таки прибег к помощи няни. После очередной тусовки утром в бассейн актер пришел уже с ней и Платоном, передает "Экспресс газета".
Подтерев Платону сопли после купания в прохладном бассейне, Максим Виторган уснул на лежаке. А через полчаса с новыми силами занялся сыном.
Отмечается, что проведенное с ребенком в Сочи время очень смягчило Максима Виторгана. Как писали "Дни.ру", вернувшись в Москву, он помирился с новым избранником Ксении Собчак, режиссером Константином Богомоловым. Они втроем пришли на премьеру спектакля "Мастер и Маргарита" в образовательном центре ММОМА и мило пообщалась.
О разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак стало известно в начале весны. Звезды сообщили о расставании в Instagram. Они признались, что уже давно не живут вместе. Бывшие возлюбленные добавили, что не собираются делить имущество и будут вместе воспитывать Платона.
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