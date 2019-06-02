Молодая помощница слилась с Петросяном в экстазе в театре
Татьяна Брухунова продолжает опровергать слухи о расставании с Евгением Петросяном – не словами, а действием. Молодая помощница российского комика устроила совместный тур по театрам, где публика может наблюдать за счастливой парой. Но и об эстетическом удовольствии от этих походов Татьяна не забывает.
На днях пара побывала в Большом театре – там давали "Жизель". Балет потряс Татьяну Брухунову до глубины души.
"Это был самый волшебный балет, что я видела! "Жизель" в исполнении фантастической Светланы Захаровой! Утонченная красота воздушных балерин просит не дышать… как это прекрасно", – восторгается помощница Петросяна в Instagram.
Почти так же восторгалась Татьяна Брухунова несколькими днями ранее. 30-летняя помощница Петросяна в обществе сатирика посетила постановку "Двое на качелях" в театре "Современник". Восхитилась Брухунова игрой дочери Аллы Пугачевой – певицы Кристины Орбакайте, которая заменила в спектакле актрису Чулпан Хаматову.
Тем временем в Сети продолжается бурное обсуждение личной жизни известного юмориста Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Периодически появляются новые скандальные слухи. Недавно Татьяне пришлось опровергать информацию о своем романе с директором Петросяна – она назвала эти сообщения "заказухой", напоминает Teleprogramma.pro.
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