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Шоу-бизнес

Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
В близком к Евгению Петросяну кругу репортерам рассказали пикантные подробности прошлого его помощницы Татьяны Брухуновой. Якобы до того, как у нее завязались отношения с прославленным юмористом, Татьяна была близка с его 73-летним директором.
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Говорят, Татьяна Брухунова с детства мечтала быть ближе к знаменитостям. Вначале она вела фанатский сайт певца Авраама Руссо, потом увлеклась шоу "Кривое зеркало". Брухунова по собственной инициативе стала делать фоторепортажи с концертов. Потом стала фанаткой Елены Степаненко. Та обратила внимание на Татьяну, сделала ее администратором своего сайта. Брухунова так полюбилась юмористке, что она якобы даже разрешала ей оставаться в одной из своих квартир.

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Будучи студенткой второго курса, Татьяна пришла практиковаться в театр Евгения Петросяна. Тогда мэтр не обратил на нее внимания. А вот сама 18-летняя Брухунова приметила его директора, 73-летнего Юрия Диктовича. "Юрий Яковлевич был веселый, заводной, имел слабость к прекрасному полу. Но при этом был женат и из семьи уходить не собирался. Хотя позволял себе приударить за прелестницами. Когда Таня Брухунова начала заигрывать с Юрием Яковлевичем, он тут же расправил плечи, заходил павлином. И взял ее к себе в личные помощницы", – рассказала журналистам сайта "Комсомольская правда" общая подруга Петросяна и Степаненко Людмила.

Говорят, в 2012 году отношения Брухуновой и Диктовича осложнились из-за ревности. Якобы ему не нравилось повышенное внимание Татьяны к Евгению Петросяну. Интересно, что 73-летний директор юмориста был женат, уходить из семьи не собирался, но и спокойно смотреть на поведение Брухуновой в отношении его начальника тоже не мог. Но терпел.

"Татьяна – ну, все про нее ясно, на лице написано. Она гэкала, сутулилась... Однако оказалась не такой простушкой. Захотела занять место Юрия Диктовича. И тот по этому поводу сильно переживал, нервничал", – поведала бывшая сотрудница театра Петросяна Ольга Владыкова. В 2013 году Диктович умер. Говорят, после его смерти Татьяна Брухунова стала более настойчивой в отношениях с Евгением Петросяном. Поговаривают, она даже начала настраивать его против Елены Степаненко.

"Когда Петросян написал под совместным фото со Степаненко в своем Инстаграме "Моя любовь", Татьяна позже удалила эту запись (хотя она осталась в скопированных архивах фанатов). Ее не смутило даже то, что единственная дочь Петросяна заняла сторону Степаненко. Дочь просила отца не обижать Лену. И сейчас не общается с Брухуновой", – поведала некая знакомая юмористов.

В конце 2017 года Евгений Петросян объявил жене об уходе. Бывшая сотрудница его театра Ольга Владыкова с горечью констатировала: "Человек предал, это тяжело. У них была хорошая семья, творческая. И Елена хорошая женщина. Мне жаль Евгения Вагановича. Не знаю, чем это для него закончится".

Автор: Наталья Аряева22 мая 2019, 11:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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