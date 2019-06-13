Униженная Богомоловым Собчак закричала от неожиданности
Теледива попыталась выяснить, изменился ли режиссер Константин Богомолов, когда его спектакли стали популярны. Собеседник теледивы отметил, что он-то не изменился, просто публика наконец доросла до его работ.
"Пришло время, когда таким людям, как ты в том числе, – прости, – которые не очень опытны в театре, а опыт и разработанность рецепторов – это определяющая вещь в восприятии чего угодно…" – говорил Богомолов, когда его перебила Собчак, воскликнув, что в этих словах она слышит "высокомерие" и "снобизм".
Режиссер отметил, что это не высокомерие вовсе, а реальность. "У тебя не разработаны вкусовые рецепторы в восприятии театра. Может быть, сейчас ты больше интересуешься разным другим театром, и, может быть, они у тебя в итоге будут лучше разработаны", – немного унизил возлюбленную режиссер в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".
Богомолов еще раз подчеркнул, что в своем творчестве он никуда не сдвинулся, просто пришло время, когда у зрителя поменялось восприятие театра. И если пять-семь лет назад люди, пришедшие на его спектакль "Гаргантюа и Пантагрюэль", среди которых, как он добавил, была и Ксения Собчак, уходили после первого акта, то сегодня все смотрят с удовольствием.
"А сейчас вы бы, Ксения Анатольевна, досмотрели бы этот спектакль, потому что для вас очень важен звон, который стоит в восприятии того, про что вы не очень понимаете. То, что я делал пять лет назад, для целого ряда людей было ультразвуком, просто их уши не воспринимали это. Прошли годы, вдруг начинают прислушиваться и различать. Это нормально", – уколол Ксению Собчак режиссер.
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