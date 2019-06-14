Ксения Собчак влезла в громкий скандал на Первом канале
Журналистку до глубины души возмутило высказывание Елены Малышевой во время очередного выпуска "Жить здорово". "Какая жесть. Малышева в себе вообще?" – написала звезда на своем Telegram-канале.
Тем временем в ассоциации "Аутизм Регионы" назвали использованные в программе формулировки "актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями". А руководитель отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского Анна Портнова добавила, что слова "кретин" и "идиот" медицинскими терминами не являются, во всем мире используются другие понятия, сообщает URA.ru.
Помимо специалистов и медийных личностей, недовольны поведением Малышевой и телезрители: "Зазвездилась и считает, что ей все дозволено. Или полная дура", "Да когда же ее уберут из этой передачи?"
"Прикрыли бы этот неадекват", – заявил критик.
Напомним, что скандальный выпуск россияне увидели 13 июня. Как писали "Дни.ру", ведущая передачи предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Наталья Вяль рассказала о жизни со звездой
Футболистам изменили приговор
Шоумена лишили денег
Светская львица взяла интервью у возлюбленного
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Муж узнал про любовника
Помогу с деньгами. Пишите!
Где недорого отдохнуть летом?
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
Засорились трубы.
Срочно!
На каком месяце уже виден живот?
хочу замуж за Васю из шаров
Можно ли похудеть без спортазала?
Вынудить мужа изменить
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Козерог и телец
его друзья не зовут меня на день рождения
Задержка на пять дней
Возбудитель!
Как избавиться от мышей?
Ринопластика
Веснушки это красиво?
Сайт знакомств