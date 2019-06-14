"Всего 40 метров": Богомолов показал Собчак дорогое сердцу место
Примечательно, что режиссер дал интервью не кому-нибудь, а своей зазнобе Ксении Собчак. Богомолов показал возлюбленной дорогое его сердцу место.
По словам Константина, он вырос в Москве, и во дворах Большого Гнездниковского переулка прошло его детство. С родителями он жил в маленькой квартире в первой "небоскребе" столицы – доме Нирнзее.
"Он строился как гостиница для холостяков. Холостяцкие квартиры, маленькие-маленькие. Потом после революции дом был полон старых большевиков. Я жил в дальнем подъезде. Наверное, метров 40 на семью из четырех человек", – рассказал Константин Богомолов.
"Вот она интеллигенция, не помните, сколько было квадратных метров", – улыбнулась светская львица. Ксения Собчак удивилась, скромности жилища родителей режиссера. "Как так, известный критик Юрий Богомолов и у него было всего 40 метров на всю семью?" – недоумевала светская львица.
Константин отметил, что это была квартира родителей его матери. Семья режиссера жила в этом доме до 1985 года. После его отец – кинокритик Юрий Богомолов – получил новое жилье от Союза кинематографистов. Там по словам Богомолова, там он до сих пор и прописан.
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