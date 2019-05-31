У лишившегося важного органа Тимура Бекмамбетова нашли серьезную болезнь
Накануне, 30 мая, Тимур Бекмамбетов обратился в одну из столичных клиник и прошел обследование. Как утверждает Telegram-канал Mash, ранее популярному режиссеру удалили щитовидную железу. Сейчас речь идет о повторном обследовании, в результате которого медики назначили Тимуру Бекмамбетову лечение. Кинодеятель не прокомментировал информацию о своем здоровье.
Ранее в личной жизни режиссера случилось радостное событие. В апреле Тимур Бекмамбетов узаконил отношения с помощницей президента Татарстана Натальей Фишман. Примечательно, что избранница моложе продюсера почти на 30 лет. Эту новость супруги сообщили в социальных сетях. Влюбленные не стали рассказывать репортерам, где планируют отметить медовый месяц.
Напомним, что первой серьезной работой Бекмамбетова стала картина "Пешаварский вальс" (1994). Это военный фильм, основанный на реальных событиях и посвященный Афганской войне. Восстание советских и афганских военнопленных – острая и болезненная для того времени тема. Лента обеспечила Бекмамбетову главный приз "Кинотавра" и первую премию на конкурсе студенческих работ "Святая Анна".
Однако всемирную славу ему принесли "Ночной дозор" и "Дневной дозор" (2004 и 2005). Тимур Бекмамбетов был приглашен в Голливуд, где его задействовали в ряде проектов компании "Fox". Свой успех режиссер закрепил выпуском фильма "Особо опасен" в 2008 году. Картина имела немалый успех в американском прокате – главные роли исполнили Анджелина Джоли, Морган Фримен и Джеймс Макэвой.
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