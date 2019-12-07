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Новые неприятности: дочь Успенской получила травму ножом

Фото: www.globallookpress.com
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь получила травму. Девушка опубликовала в своем "Инстаграм" фото, на котором запечатлена с перевязанной рукой. 
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Плаксина рассказала, что пыталась открыть краску ножом и лезвие соскочило. Откровения Татьяны привели шокировали ее подписчиков. Так, многие из них выразили мнение, что дочь певицы слишком часто попадает в различные неприятности.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Стоит отметить, что рана оказалась не слишком серьезной. По крайней мере о том, что ей пришлось обращаться к врачам, Татьяна не сообщила. Спустя некоторое время наследница Успенской и вовсе удалила снимок из микроблога, опубликовав новый кадр, на котором забинтованную руку не видно.

Напомним, что в конце 2018 года дочь певицы Любови Успенской неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике. Татьяна Плаксина выбила два зуба, сломала челюсть в двух местах, а потом чуть не умерла от заражения крови. Девушка перенесла несколько операций. После выписки из больницы она перебралась в Подмосковье, где живет вместе с матерью.

7 декабря 2019, 15:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Кабриолетка профукала дочку, теперь надо лечить у нарколога!
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