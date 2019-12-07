Новые неприятности: дочь Успенской получила травму ножом

Плаксина рассказала, что пыталась открыть краску ножом и лезвие соскочило. Откровения Татьяны привели шокировали ее подписчиков. Так, многие из них выразили мнение, что дочь певицы слишком часто попадает в различные неприятности.
Стоит отметить, что рана оказалась не слишком серьезной. По крайней мере о том, что ей пришлось обращаться к врачам, Татьяна не сообщила. Спустя некоторое время наследница Успенской и вовсе удалила снимок из микроблога, опубликовав новый кадр, на котором забинтованную руку не видно.
Напомним, что в конце 2018 года дочь певицы Любови Успенской неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике. Татьяна Плаксина выбила два зуба, сломала челюсть в двух местах, а потом чуть не умерла от заражения крови. Девушка перенесла несколько операций. После выписки из больницы она перебралась в Подмосковье, где живет вместе с матерью.
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