"В 40 лет я вышла замуж "с прицепом": Собчак рассказала о браке с Богомоловым

Ксения Собчак – журналистка, телеведущая, одна из самых влиятельных девушек в стране, первая в России по заработкам в "Инстаграме". Ее медийная карьера сопровождалась скандалами. После всего, что Ксении пришлось выслушать за "Дом-2", кажется, она стала непробиваемой. Собчак – это настоящий вызов для комиков из шоу "Прожарка", где звезду жестко высмеяли. В новогоднюю ночь на канале ТНТ4 мы увидим, что из этого вышло.



"Меня даже пугает тот факт, что у нас в стране мало людей с самоиронией. Все такие обидчивые, – вздохнула Собчак. – Я сама люблю жестко пошутить и часто сталкивалась с тем, что люди обижаются, боятся сами пошутить в ответ, не разговаривают. Мне кажется, ты имеешь право смеяться над другими только тогда, когда готов, чтобы смеялись над тобой. Я к этому всегда открыта, я это люблю!"

Комики припомнили ей все – от "Блондинки в шоколаде" до эксцентричной свадьбы. Участница шоу Stand Up Ирина Приходько вспомнила, с кем сравнивали журналистку в начале нулевых: "Благодаря шоу "Блондинка в шоколаде" мы узнали, как выглядела бы Пэрис Хилтон, если бы ее подержали в холодильнике и разморозили".

"Прожарщик" Филипп Воронин попытался подсчитать, сколько раз героиня программы была в отношениях: "Зная любвеобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом". Зоя Яровицына продолжила тему: "На своей свадьбе Ксения станцевала сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить".

Ксения Собчак смеялась до слез и не менее остроумно отвечала: "Вас всех возмутила моя свадьба, а могли бы поддержать. В 40 лет вышла замуж с "прицепом". Это уникальный случай!"

Напомним, что Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова 13 сентября 2019 года. На свадьбу приехал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. До этого телеведущая состояла в браке с актером Максимом Виторганом. 18 ноября 2016 года у них родился сын Платон – тот самый "прицеп".