"Ксюше хочется": Солнцев сунул нос в конфликт Собчак и Лопыревой

Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев сунул нос в конфликт Ксении Собчак и Виктории Лопыревой. Молодой человек прокомментировал взаимоотношения звезд.

Недавно Виктория подтвердила, что вышла замуж за Игоря Булатова. Пара зарегистрировала брак в Грибоедовском ЗАГСе. Ксения Собчак решила вставить свои пять копеек в семейную идиллию. Она обвинила девушку в корысти и сказала, что как только Лопырева поймет, что у ее возлюбленного плохо с финансами, вновь "окажется на рынке невест".

Подобное сильно возмутило модель. В своем микроблоге девушка дала отпор Ксении, назвав ее продажным человеком. Виктория подчеркнула, что если потребуется, супруга Константина Богомолова может подставить кого угодно – от мужа до своих детей. Кроме того, жена Игоря Булатова заметила, что не уважает Ксению как человека и ни за что не согласится участвовать в ее программе.

По мнению шоумена, девушка отказывается давать Собчак интервью, потому что ей вряд ли удастся избежать неудобных вопросов касательно личной жизни. Рустам уверен, что у модели обязательно поинтересуются подробностями романа с Булатовым, особенно в те моменты, когда мужчина еще состоял в официальном браке.

"Ксюше хочется, чтобы у нее просмотры были… Поставить ее (Викторию – прим. ред.) в неудобное положение, всячески поунижать…", – отметил Солнцев в разговоре с корреспондентами издания Teleprogramma.pro.