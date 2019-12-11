"Ксюше хочется": Солнцев сунул нос в конфликт Собчак и Лопыревой

Недавно Виктория подтвердила, что вышла замуж за Игоря Булатова. Пара зарегистрировала брак в Грибоедовском ЗАГСе. Ксения Собчак решила вставить свои пять копеек в семейную идиллию. Она обвинила девушку в корысти и сказала, что как только Лопырева поймет, что у ее возлюбленного плохо с финансами, вновь "окажется на рынке невест".
Подобное сильно возмутило модель. В своем микроблоге девушка дала отпор Ксении, назвав ее продажным человеком. Виктория подчеркнула, что если потребуется, супруга Константина Богомолова может подставить кого угодно – от мужа до своих детей. Кроме того, жена Игоря Булатова заметила, что не уважает Ксению как человека и ни за что не согласится участвовать в ее программе.
По мнению шоумена, девушка отказывается давать Собчак интервью, потому что ей вряд ли удастся избежать неудобных вопросов касательно личной жизни. Рустам уверен, что у модели обязательно поинтересуются подробностями романа с Булатовым, особенно в те моменты, когда мужчина еще состоял в официальном браке.
"Ксюше хочется, чтобы у нее просмотры были… Поставить ее (Викторию – прим. ред.) в неудобное положение, всячески поунижать…", – отметил Солнцев в разговоре с корреспондентами издания Teleprogramma.pro.
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