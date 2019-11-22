Тодоренко рассказала об улучшении груди

Звездная пара рассказала ведущему Дмитрию Диброву о своем первенце, сыне Майкле, которому скоро исполнится 11 месяцев. По словам Регины Тодоренко, Топалов – "очень клевый папа".
Артист гуляет с малышом, кормит и водит в бассейн на грудничковое плавание. С готовностью певец меняет и подгузники сыну. Телеведущая рассказала, что несколько раз во время этого процесса у них дома были гости. Знакомые пары очень удивились тому, что звездный отец сам следит за гигиеной ребенка.
"Я очень волнительная и тревожная мать", — цитирует Регину Тодоренко Starhit.ru. "Никогда не подумала бы, что я стану сумасшедшей мамашей с моим бесстрашием, любовью к экстриму", – добавила она.
Также телезвезда откровенно призналась, что до сих пор кормит сына грудью. "Кормить нужно, грудь от этого только лучше становится!", – отметила Регина Тодоренко.
Как писали "Дни.ру", ранее журнал Forbes озвучил имена российских знаменитостей с самым высоким доходом от продаж рекламы в "Инстаграме". Регина Тодоренко заняла второе место. По данным издания бывшая ведущая "Орла и решки", рекламируя преимущественно косметику, одежду и детские товары, заработала за год около 46 миллионов рублей. Однако сама звезда назвала данные цифры слухами.
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