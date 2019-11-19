Регина Тодоренко отдала ребенка чужой женщине

О произошедшем телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она поделилась переживаниями по поводу того, что прежде у нее возникало много сомнений. Девушка поведала, что найти няню для ненаглядного чада им с Топаловым было очень сложно.
"Сперва я протестовала: "Отдать какой-то чужой женщине своего ребенка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) ???? Никогда в жизни! Never!!!! поначалу поманили мама, тетя и сестра)))🙏🏻🙏🏻🙏🏻Когда вышла на работу, я поняла, что помощь квалифицированного педагога-воспитателя просто необходима!!!" – написала Регина.
Она рассказала поклонникам о трудностях выбора опытного специалиста. Молодая мама отметила, что им с мужем пришлось провести множество собеседований, прежде чем они нашли няню, которая устроила обоих. Девушка пояснила: у претендентов были свои странности, с которыми звездные родители не могли мириться.
"Некоторые няни Работали с детьми, даже не видя родителей(у папы бизнес , а мама тусуется в Монако с подружками); были няни , которые обращаются с ребенком как с овощем , говоря "ну, он же еще ничего не понимает"; бывали те, что диктовали свои правила; но в большинстве случаев все рассказывают о своей тяжелой жизни, про болезни своих родственников и о том, о чем я бы и не хотела знать и даже не спрашивала", – посетовала Тодоренко.
Впрочем, фортуна улыбнулась знаменитой семье, и нужный человек был найден. Телеведущая подчеркнула, что в первую очередь они искали помощника, однако заменить родителей няня никогда не сможет.
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