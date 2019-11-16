Регина Тодоренко призналась в странном желании

Звезда, получившая премию "Женщина года" по версии журнала Glamour, рассказала об ужасном самочувствии на своей страничке в "Инстаграме".
"Внутри как будто что-то крутит, постоянно тошнота и понос. Не знаю, такое ощущение, как будто кто-то сглазил", – поделилась супруга певца Влада Топалова. При этом Регина Тодоренко добавила, что теперь ей нужна гадалка, которая сможет очистить ее от "этой грязи".
Она даже готова на то, чтобы с ней провели обряд очищения, выкатав куриным яйцом. Фанаты испугались за здоровье знаменитость, предлагая свои варианты. Но позже Регина Тодоренко успокоила поклонников.
В Сториз она пояснила, что все это – шутка и не надо беспокоиться. "Не переживайте! Я вас всех целую, спасибо за беспокойство, но все, слава богу, хорошо. Дай бог нам всем здоровья", – заверила телеведущая.
Напомним, ранее Регина Тодоренко признавалась, что она и ее супруг посещали семейного психолога. Специалист помог паре разобраться с проблемами. "Он иногда скажет, как отрежет. И, бывает, может так грубо обидеть... Кажется, ну почему так? Я принимаю его и стараюсь... Нам очень-очень тяжело дается этот процесс", – делилась Регина Тодоренко.
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