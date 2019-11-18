Регина Тодоренко выставила напоказ сочную грудь

На снимке знаменитость запечатлена в детской комнате на фоне разбросанных игрушек своего сына. При этом она выбрала такой ракурс, что большую часть кадра заняла ее пышная грудь.
"Уложила всех спать, теперь самое время прибраться и приготовить суп", – поведала телеведущая.
Подписчикам соблазнительное фото явно пришлось по вкусу. Одним из первых комментарий оставил супруг светской дивы Влад Топалов. "Нравишься🔥", – заявил возлюбленный Тодоренко.
"Ого, какая грудь", "Шикарно", "Невероятная мамасита", "Грудь шикарная", – не скрывали своего восторга поклонники.
Кроме того, многих интересовал вопрос, как известной теледиве удается совмещать материнство, замужество и карьеру. При том, что Регину по праву можно назвать эталоном семейной женщины.
"Ну как ты все успеваешь?", – недоумевает фанатка.
Тем временем, другие не понимают тягу Тодоренко охватить одновременно все сферы жизни. Поэтому ей предложили нанять домработницу, чтобы облегчить себе жизнь. "Готовить , убирать, с малышом возиться и иметь такую карьеру -вы яркий пример успешной женщины!", – написала пользователь Сети.
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