Регина Тодоренко в ошейнике раздразнила народ

На снимке звезда предстала в очень дерзком образе. Она облачилась в черное боди и кожаную косуху. Дополнил образ ошейник.
"#Forbes утверждает, что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров #instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). На первом месте @xenia_sobchak – 1 600 000 $. На втором месте – я со своими 860 000 $ . Ну, что ж , раз так пишут , значит, так и есть. Отличная мотивация😉 От такой ошеломительной информации я аж вспомнила , как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЁМ СНЕ 😆😁😆😆😁. Ну, погоди , #Forbes", – написала знаменитость.
Регина отметила, что теперь у нее появился еще больший стимул создавать крутые проекты. Она пообещала, что очень скоро порадует фанатов новинками.
Фолловеры пришли в восторг и от радостного известия, и от фото Тодоренко. "Вот это 🔥🔥 😍😍 Ты роскошна", "Ты оч крутая, так держать👍", "Шикарная😍", "Очень круто!", "Регина – леди олигарх 😎", – восторгались подписчики.
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